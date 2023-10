« Lulu et Séraphin » Espace Culturel Saint Germain Roussas, 4 novembre 2023, Roussas.

Roussas,Drôme

D’après « le lièvre et la tortue » de Jean de La Fontaine. Une pièce de théâtre pour les tout petits et les plus grands pour mieux se connaître et comprendre les autres..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR.

Espace Culturel Saint Germain Le village

Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Based on Jean de La Fontaine’s « The Hare and the Tortoise ». A play for young and old alike, to help them get to know themselves better and understand others.

Basada en « La liebre y la tortuga » de Jean de La Fontaine. Una obra para que pequeños y mayores se conozcan mejor a sí mismos y comprendan a los demás.

Nach « Der Hase und die Schildkröte » von Jean de La Fontaine. Ein Theaterstück für die ganz Kleinen und die Größeren, um sich selbst und andere besser kennenzulernen und zu verstehen.

Mise à jour le 2023-10-14 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes