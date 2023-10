« Les trous noirs : que nous apprennent-ils sur l’univers ? Einstein avait raison. » Espace Culturel Saint Germain Roussas, 4 novembre 2023, Roussas.

Roussas,Drôme

Conférence d’Astrid Lamberts, astrophysicienne qui va vous expliquer de façon simple ce que sont les trous noirs, comment ils peuvent être détectés et pourquoi ils sont si intéressants..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR.

Espace Culturel Saint Germain Le village

Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Astrophysicist Astrid Lamberts will explain in simple terms what black holes are, how they can be detected and why they are so interesting.

La astrofísica Astrid Lamberts le explicará de forma sencilla qué son los agujeros negros, cómo pueden detectarse y por qué son tan interesantes.

Vortrag der Astrophysikerin Astrid Lamberts, die Ihnen auf einfache Weise erklären wird, was Schwarze Löcher sind, wie sie entdeckt werden können und warum sie so interessant sind.

