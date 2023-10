Festival de cinéma de Saint-Paul-Trois-Châteaux : « Les tournesols sauvages » Espace Culturel Saint Germain Roussas Catégories d’Évènement: Drôme

Roussas Festival de cinéma de Saint-Paul-Trois-Châteaux : « Les tournesols sauvages » Espace Culturel Saint Germain Roussas, 17 octobre 2023, Roussas. Roussas,Drôme Film espagnol réalisé par Jaime Rosales. 2022.

Espace Culturel Saint Germain Le village

Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Spanish film directed by Jaime Rosales. 2022 Película española dirigida por Jaime Rosales. 2022 Spanischer Film unter der Regie von Jaime Rosales. 2022

