CINE CLUB : « Good Bye Lenin » Espace Culturel Saint Germain Roussas, 3 octobre 2023, Roussas.

Roussas,Drôme

En 1990, à Berlin, Alexander tente de cacher à sa mère récemment sortie d’un long coma, que le mur est tombé..

2023-10-03 fin : 2023-10-03 . EUR.

Espace Culturel Saint Germain Le village

Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



In 1990, in Berlin, Alexander is trying to hide the fact that the Wall has fallen from his mother, who has just woken up from a long coma.

En 1990, en Berlín, Alexander intenta ocultar a su madre, que acaba de despertar de un largo coma, que el Muro ha caído.

1990 versucht Alexander in Berlin, vor seiner Mutter, die gerade aus einem langen Koma erwacht ist, zu verbergen, dass die Mauer gefallen ist.

Mise à jour le 2023-09-21 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes