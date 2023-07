Duo Vocal Delta Espace Culturel Saint Germain Roussas, 21 juillet 2023, Roussas.

Roussas,Drôme

Le duo vocal Delta, composé de Réta Kazarian et Coline Serreau..

2023-07-21 fin : 2023-07-21 . EUR.

Espace Culturel Saint Germain Le village

Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The vocal duo Delta, made up of Réta Kazarian and Coline Serreau.

El dúo vocal Delta, formado por Réta Kazarian y Coline Serreau.

Das Gesangsduo Delta, bestehend aus Réta Kazarian und Coline Serreau.

Mise à jour le 2023-07-10 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes