2023-04-12 – 2023-04-12

Espace culturel Saint-Exupéry – Salle Jean Cocteau 53 – 55 avenue Jean Mermoz

Marignane

Bouches-du-Rhône Marignane . Film inspiré d’une histoire vraie sordide :

De Jean-Paul Salomé

Par Fadette Drouard, Jean-Paul Salomé

Avec Isabelle Huppert, Grégory Gadebois, François-Xavier Demaison



Synopsis

« Un matin, Maureen Kearney est violemment agressée chez elle. Elle travaillait sur un dossier sensible dans le secteur nucléaire français et subissait de violentes pressions politiques. Les enquêteurs ne retrouvent aucune trace des agresseurs… Est-elle victime ou coupable de dénonciation mensongère ? »



« Dans « La syndicaliste », Jean-Paul Salomé retrace le parcours de Maureen Kearney, syndicaliste CFDT chez Areva et incarnée à l’écran par Isabelle Huppert. Entre pressions politiques et lobbying dans le secteur nucléaire, l’histoire racontée paraît à peine imaginable. Elle est pourtant réelle et récente puisqu’elle se déroule sur près de la totalité de la décennie passée. Salomé livre un véritable pamphlet sur la sphère politico-industrielle. Derrière, en sous texte, c’est la condition féminine dans la France d’aujourd’hui qui est interrogée. » Dans le cadre « Art et Essai », l’équipe « Ciné-Club Paradisio » propose une soirée projection : La syndicaliste (thriller/drame haletant sur un scandale d’état). Le film sera suivi d’un débat avec des intervenants très qualifiés et bénévoles. Espace culturel Saint-Exupéry – Salle Jean Cocteau 53 – 55 avenue Jean Mermoz Marignane

