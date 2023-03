Exposition en briques LEGO Espace culturel Saint-Exupéry Marignane Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marignane

Exposition en briques LEGO Espace culturel Saint-Exupéry, 7 avril 2023, Marignane

2023-04-07 – 2023-04-09

Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 avenue Jean Mermoz

Marignane

Au programme :

– Thématiques de l’évènement : château médiéval, Stars Wars, DC Comics, Marvel, jeu vidéo, Pixel Art et bien d’autres…

– Animations : mur de briques où chacun pourra laisser son inspiration s’exprimer et stand de véhicules en briques LEGO radiocommandés.

– Boutique de personnage en briques LEGO.



… De quoi passer un agréable et ludique moment ! Si vous êtes amateurs ou passionnés des petites briques colorées, fans de jeux culte qui vous font retomber en enfance, vous êtes invités à l’exposition LEGO qui aura lieu à l’Espace culturel Saint-Exupéry.

Une sortie conviviale, familiale recommandée…

