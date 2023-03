Soirée à thème : La folie Courteline Espace culturel Saint-Exupéry – Auditorium Beethoven ou La salle polyvalente Marignane Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône . C’est l’histoire de Courteline que raconte ce spectacle par des scénettes caractéristiques de l’humour ravageur de cet auteur toujours apprécié.

Eric Nicol excelle dans son rôle et Joelle David lui offre une réplique digne des plus grandes comédiennes.

Ne ratez pas ce spectacle résolument loufoque où le sourire et le rire sont permanents ! L’association « La boîte à surprises » vous invite gracieusement à partager une soirée théâtre. Eric Nicol et Joëlle David, excellents comédiens reviennent avec une création truculente : La folie Courteline. Venez nombreux avec vos amis pour les applaudir. Espace culturel Saint-Exupéry – Auditorium Beethoven ou La salle polyvalente 53 – 55 avenue Jean Mermoz Marignane

