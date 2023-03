Soirée à thème : Cabaret et chansons françaises Espace culturel Saint-Exupéry – Auditorium Beethoven Marignane Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône . En plus de reprendre les chansons de Marcel Amont, un des derniers artistes de Music Hall, vous pourrez retrouver de magnifiques et talentueux chanteurs comme Brel, Adamo, Barbara, Aznavour et bien d’autres.

Eva et Daniel se produisent pour la première fois à l’auditorium, allez les encourager et laissez-vous transporter… L’association « La boîte à surprises » vous invite gracieusement à partager une belle soirée cabaret. Le duo Eva et Daniel interpréteront un florilège de chansons françaises avec un hommage à Marcel Amont.

