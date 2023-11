SPECTACLE : LA CONQUÊTE – COMPAGNE À Espace culturel Saint-Clément Craon, 26 janvier 2024, Craon.

Craon,Mayenne

Avec une tonalité aigre-douce et une inventivité remarquable, la Compagnie À questionne les stigmates de la colonisation sur notre société actuelle..

2024-01-26 EUR.

Espace culturel Saint-Clément Place Saint-Clément

Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire



With a bittersweet tone and a remarkable inventiveness, Compagnie À questions the stigma of colonization on our society today.

Con un tono agridulce y una notable inventiva, Compagnie À cuestiona el estigma de la colonización en nuestra sociedad actual.

Mit einem süß-sauren Ton und einem bemerkenswerten Einfallsreichtum hinterfragt die Compagnie À die Stigmata der Kolonialisierung in unserer heutigen Gesellschaft.

Mise à jour le 2023-11-03 par eSPRIT Pays de la Loire