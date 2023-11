EN TERRE – COMPAGNIE NOMORPA Espace culturel Saint-Clément Craon, 10 janvier 2024, Craon.

Craon,Mayenne

Après son remarqué Petites Traces en 2020, la compagnie NoMORPa revient à Craon avec une exploration sensorielle de la matière TERRE offerte aux tout-petits..

2024-01-10 18:45:00

Espace culturel Saint-Clément Pl. Saint-Clément

Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire



After its acclaimed Petites Traces in 2020, the NoMORPa company returns to Craon with a sensory exploration of EARTH for toddlers.

Después de su aclamado Petites Traces en 2020, la compañía NoMORPa vuelve a Craon con una exploración sensorial de la TIERRA para niños pequeños.

Nach ihrem bemerkenswerten Stück Petites Traces im Jahr 2020 kehrt die Kompanie NoMORPa mit einer sensorischen Erkundung der Materie ERDE für Kleinkinder nach Craon zurück.

