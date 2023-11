FILM & SPECTACLE MUSICAL : SWING & TEATRO ZINGARO Espace culturel Saint-Clément Craon, 7 décembre 2023, Craon.

Craon,Mayenne

Pour sa 4ème édition, le Pôle Culture du Pays de Craon et la Saison Spectacle vivant renouvellent leur participation au Festival des 37..

2023-12-07

Espace culturel Saint-Clément Place Saint-Clément

Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire



For its 4th edition, the Pôle Culture du Pays de Craon and the Saison Spectacle Vivant are once again taking part in the Festival des 37.

En su 4ª edición, el Pôle Culture du Pays de Craon y la Saison Spectacle Vivant vuelven a participar en el Festival des 37.

Ausgabe erneuern der Pôle Culture du Pays de Craon und die Saison Spectacle vivant ihre Teilnahme am Festival des 37.

