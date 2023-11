SPECTACLE « MOITIÉ VOYAGEUR » Espace culturel Saint-Clément Craon, 2 décembre 2023, Craon.

Craon,Mayenne

Moitié Voyageur est un spectacle sur les gitans où on parle vite et mal et puis c’est drôle, où plusieurs pensées se confrontent et puis c’est beau..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 21:50:00. EUR.

Espace culturel Saint-Clément Place Saint-Clément

Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire



Moitié Voyageur is a show about gypsies, where the language is fast and bad, and then it’s funny, where several thoughts clash, and then it’s beautiful.

Moitié Voyageur es un espectáculo sobre gitanos en el que el lenguaje es rápido y malo, pero también es divertido, en el que chocan diferentes pensamientos y es hermoso.

Moitié Voyageur ist ein Stück über Zigeuner, in dem schnell und schlecht gesprochen wird und das dann lustig ist, in dem mehrere Gedanken aufeinanderprallen und das dann schön ist.

Mise à jour le 2023-10-31 par eSPRIT Pays de la Loire