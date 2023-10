Cet évènement est passé Mes souliers sont rouges Espace culturel | Rombas Rombas Catégories d’Évènement: Moselle

Rombas Mes souliers sont rouges Espace culturel | Rombas Rombas, 21 octobre 2023, Rombas. Mes souliers sont rouges Samedi 21 octobre, 20h30 Espace culturel | Rombas 23.00 € Toujours prompts à défricher de nouvelles partitions, Mes souliers sont rouges se réinventent avec des compositions originales et des chansons écrites sur mesure pour leur 8ème album qui vient sceller le renouveau du groupe déjà bien engagé depuis 2018. Si les instruments restent traditionnels, ils réservent bien des surprises ! Comme l’accordéon qui lorgne davantage sur des sonorités cajuns ou bien le uilleann pipes -la cornemuse irlandaise- tantôt déchirante dans l’introduction de la “Suite Kennedy” tantôt nerveuse et indomptable sur “La Demoiselle”, chanson écrite par Florent Vintrignier (La Rue Ketanou). L’agilité rivalise avec la précision des arrangements lorsqu’il s’agit de délivrer toute la finesse des textes de Marion Cousineau qui à elle seule a écrit 4 chansons de l’album ! Espace culturel | Rombas Place de l Hôtel de Ville 57120 ROMBAS Rombas 57120 Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 87 67 86 30 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@rombas.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

