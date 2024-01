KRAKIN KELLYS ESPACE CULTUREL Rombas, samedi 23 mars 2024.

Quand Krakin’Kellys assaisonne le rock Irlandais à la sauce américano-punk, le résultat ne peut que surprendre !Micro énervé et basse bien grasse rencontrent cornemuses et accordéon le temps d’une soirée bien arrosée, et l’on sort galvanisé de cet univers unique en son genre !

Tarif : 18.00 – 18.00 euros.

Début : 2024-03-23 à 20:30

Réservez votre billet ici

ESPACE CULTUREL Place de l’Hotel de Ville 57120 Rombas 57