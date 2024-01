GUILLAUME MEURICE ESPACE CULTUREL Rombas, 1 mars 2024, Rombas.

Distribution : Guillaume Meurice et (Julie Duquenoÿ ou Odile Huleux) – Les Productions Entropiques / Âge conseillé : > 13 ansGuillaume Meurice est votre candidat.Celui de la réconciliation nationale.Certes, le quinquennat qui s’est terminé à été d’une incroyable réjouissance doublée d’une réussite totale. Certes, les autres prétendants déclarés brillent par leur génie, leur honnêteté, leur altruisme. Mais Meurice veut aller plus loin, plus vite, plus haut, plus fort. Il a des propositions pour le pays et incarne à lui seul l’avenir de la France du futur !

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-01 à 20:30

ESPACE CULTUREL Place de l’Hotel de Ville 57120 Rombas 57