DEBOUT SUR LE ZINC ESPACE CULTUREL Rombas Catégorie d’Évènement: Rombas DEBOUT SUR LE ZINC ESPACE CULTUREL Rombas, 26 janvier 2024, Rombas. Depuis plus de 25 ans, Debout sur le Zinc met à l’honneur la chanson française. Grâce à une musique riche d’influences diverses, de l’élégante simplicité du folk anglo-saxon à l’énergie conviviale du rock, en passant par des mélodies tziganes, le groupe s’est imposé comme un fer de lance de la nouvelle vague de groupes indépendants. Avec leur dixième album studio «L’importance de l’hiver», composé lors de la pandémie, le groupe confirme sa place unique dans le paysage musical français – un lien singulier d’amitié avec son public, comme si Debout sur le Zinc était l’ami qui sait toujours mettre des mots sur les expériences et les sensations qui d’habitude restent dans la sphère de l’intime.

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-01-26 à 20:30
ESPACE CULTUREL
Place de l'Hotel de Ville
57120 Rombas

