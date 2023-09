South Town Jazz 2024 – Trio Pastre, Mazetier, Nouaux Espace Culturel Roger Hanin Soustons, 27 mars 2024, Soustons.

Soustons,Landes

Autour d’un répertoire choisi allant de Louis Armstrong à Django Reinhardt, en passant par Fats Waller, Lester Young, Chick Webb, Billie Holiday, ou encore Gene Krupa, ils revisitent à leur manière et sans complexe des thèmes phares qu’ils affectionnent..

2024-03-27

Espace Culturel Roger Hanin Place des Arènes

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



With a repertoire ranging from Louis Armstrong and Django Reinhardt to Fats Waller, Lester Young, Chick Webb, Billie Holiday and Gene Krupa, they revisit their favorite themes in their own unabashed way.

Con un repertorio que va de Louis Armstrong a Django Reinhardt, Fats Waller, Lester Young, Chick Webb, Billie Holiday y Gene Krupa, revisitan sus temas favoritos a su manera.

Mit einem ausgewählten Repertoire, das von Louis Armstrong über Fats Waller, Lester Young, Chick Webb, Billie Holiday, Gene Krupa bis hin zu Django Reinhardt reicht, interpretieren sie ihre Lieblingsthemen auf ihre eigene Weise und ohne Komplexe neu.

