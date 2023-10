Concert des élèves CHAM jazz & du Conservatoire des Landes Jazz Espace culturel Roger Hanin Soustons Catégories d’Évènement: Landes

Soustons Concert des élèves CHAM jazz & du Conservatoire des Landes Jazz Espace culturel Roger Hanin Soustons, 26 mars 2024, Soustons. Soustons,Landes Gratuit, sur réservation..

2024-03-26 fin : 2024-03-26 . EUR.

Espace culturel Roger Hanin Place des Arènes

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



Free of charge, by reservation. Gratuito, previa reserva. Kostenlos, mit Reservierung. Mise à jour le 2023-10-17 par OTI LAS Détails Catégories d’Évènement: Landes, Soustons Autres Lieu Espace culturel Roger Hanin Adresse Espace culturel Roger Hanin Place des Arènes Ville Soustons Departement Landes Lieu Ville Espace culturel Roger Hanin Soustons latitude longitude 43.7517213;-1.3266302

Espace culturel Roger Hanin Soustons Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soustons/