Festival d’Hiver Arte Flamenco – Compañía Joaquín Grilo Espace Culturel Roger Hanin Soustons, 27 janvier 2024, Soustons.

Soustons,Landes

Joaquín Grilo Danse, Francis Gómez Guitare, Carmen Grilo, Juan de la María Chant

Avec la musique et la danse comme fils conducteurs, Joaquín Grilo tisse une oeuvre joyeuse et insouciante, tout en faisant preuve d’une grande rigueur artistique et technique..

2024-01-27 fin : 2024-01-27 . EUR.

Espace Culturel Roger Hanin Place des Arènes

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



Joaquín Grilo Dance, Francis Gómez Guitar, Carmen Grilo, Juan de la María Vocals

With music and dance as his common threads, Joaquín Grilo weaves a joyful, carefree work, while demonstrating great artistic and technical rigor.

Joaquín Grilo Baile, Francis Gómez Guitarra, Carmen Grilo, Juan de la María Cante

Con la música y el baile como hilos conductores, Joaquín Grilo teje una obra alegre y desenfadada, al tiempo que demuestra un gran rigor artístico y técnico.

Joaquín Grilo Tanz, Francis Gómez Gitarre, Carmen Grilo, Juan de la María Gesang

Mit Musik und Tanz als Leitmotiv webt Joaquín Grilo ein fröhliches und unbeschwertes Werk, wobei er gleichzeitig eine große künstlerische und technische Strenge an den Tag legt.

