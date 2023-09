Festival d’Hiver Arte Flamenco – Compañía Antonio Malena Espace Culturel Roger Hanin Soustons Catégories d’Évènement: Landes

Soustons Festival d’Hiver Arte Flamenco – Compañía Antonio Malena Espace Culturel Roger Hanin Soustons, 26 janvier 2024, Soustons. Soustons,Landes Maria del Mar Moreno Danse, Antonio Malena fils Guitare,Antonio Malena y Saira Malena Chants, Javier Peña y Diego Malena Palmas et compas.

2024-01-26 fin : 2024-01-26 . EUR.

Espace Culturel Roger Hanin Place des Arènes

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



Maria del Mar Moreno Dance, Antonio Malena son Guitar,Antonio Malena y Saira Malena Vocals, Javier Peña y Diego Malena Palmas and compas Maria del Mar Moreno Baile, Antonio Malena son Guitarra,Antonio Malena y Saira Malena Cante, Javier Peña y Diego Malena Palmas y compas Maria del Mar Moreno Tanz, Antonio Malena Sohn Gitarre,Antonio Malena y Saira Malena Gesang, Javier Peña y Diego Malena Palmas und Kompass Mise à jour le 2023-09-13 par OTI LAS Détails Catégories d’Évènement: Landes, Soustons Autres Lieu Espace Culturel Roger Hanin Adresse Espace Culturel Roger Hanin Place des Arènes Ville Soustons Departement Landes Lieu Ville Espace Culturel Roger Hanin Soustons latitude longitude 43.7515973;-1.326657

Espace Culturel Roger Hanin Soustons Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soustons/