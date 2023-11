Une chaussure dans le bocal Espace Culturel Roger Hanin Soustons, 20 décembre 2023, Soustons.

Soustons,Landes

Si on mélange dans un bocal, une cordonnerie désuète, des chaussons de danse et une poupée qui parle, qu’on y plonge une conteuse loufoque, ça donnera certainement un spectacle cocasse et tendre.

Tout public de 7 à 107 ans – Durée 40 minutes.

2023-12-20 fin : 2023-12-20 . EUR.

Espace Culturel Roger Hanin Place des Arènes

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mix an old-fashioned cobbler’s shop, ballet slippers and a talking doll in a jar, and throw in a zany storyteller, and you’ve got a funny, tender show.

All ages 7 to 107 – 40 minutes

Mezcle una zapatería antigua, un par de zapatillas de ballet y una muñeca parlante en un tarro, y añada un cuentacuentos chiflado, y tendrá entre manos un espectáculo divertido y tierno.

Para todos los públicos de 7 a 107 años – Duración 40 minutos

Wenn man in einem Glas eine altmodische Schusterwerkstatt, Tanzschuhe und eine sprechende Puppe mischt und eine verrückte Erzählerin hineinsteckt, ergibt das sicherlich ein komisches und zärtliches Schauspiel.

Für alle Altersgruppen von 7 bis 107 Jahren – Dauer 40 Minuten

Mise à jour le 2023-11-13 par OTI LAS