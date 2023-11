Le spectacle de théâtre du Téléthon Espace Culturel Roger Hanin Soustons, 7 décembre 2023, Soustons.

Soustons,Landes

Une heure et demie de retard », une comédie menée tambour battant qui raconte l’histoire d’un couple au bord de la crise de nerfs. Tendresse, complicité, petits règlements de compte, affrontements, réconciliation, tout y est! Bref, une heure et demie de charmant marivaudage.

Cette œuvre originale de Gérald Sibleyras et Jean Dell, avec une mise en scène de Robert Fillias, arrive Soustons après avoir été saluée par la critique et les spectateurs à Madrid, Paris et Barcelone.

2023-12-07 fin : 2023-12-07 . EUR.

Espace Culturel Roger Hanin Place des Arènes

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



An hour and a half late », a fast-paced comedy that tells the story of a couple on the verge of a nervous breakdown. Tenderness, complicity, settling of scores, confrontations, reconciliation, it’s all there! In short, an hour and a half of charming marivaudage.

This original work by Gérald Sibleyras and Jean Dell, directed by Robert Fillias, arrives in Soustons after receiving critical and audience acclaim in Madrid, Paris and Barcelona

Una hora y media tarde » es una comedia trepidante sobre una pareja al borde de un ataque de nervios. Ternura, complicidad, pequeños ajustes de cuentas, enfrentamientos, reconciliaciones, ¡todo está ahí! En resumen, una hora y media de encantador marivaudage.

Esta obra original de Gérald Sibleyras y Jean Dell, dirigida por Robert Fillias, llega a Soustons tras haber sido aclamada por la crítica y el público en Madrid, París y Barcelona

Eineinhalb Stunden zu spät » ist eine Komödie über ein Paar, das am Rande des Nervenzusammenbruchs steht. Zärtlichkeit, Komplizenschaft, kleine Rechnungen, Auseinandersetzungen, Versöhnung – alles ist dabei! Kurzum, eineinhalb Stunden charmanter Marivaudage.

Dieses Originalwerk von Gérald Sibleyras und Jean Dell unter der Regie von Robert Fillias kommt nach Madrid, Paris und Barcelona, wo es von Kritikern und Zuschauern gefeiert wurde, nach Soustons

Mise à jour le 2023-11-21 par OTI LAS