Le gala de danse du Téléthon Espace Culturel Roger Hanin Soustons, 2 décembre 2023, Soustons.

Soustons,Landes

Le Collectif Danse Océan, constitué des associations Impulsions, Choréam, Léon Temps Danse et El Golpe Tacon et soutenu par la Commune de Soustons se mobilise au profit du Téléthon et vous propose son Gala de Danse.

Deux représentations, le samedi 2 décembre, à 17h et à 21h.

Ouverture des portes une heure avant la représentation. Tombola, buvette et ventes au profit du Téléthon.

Placement libre. Tous les bénéfices seront intégralement reversé à l’AFM Téléthon..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

Espace Culturel Roger Hanin Place des Arènes

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Collectif Danse Océan, made up of the Impulsions, Choréam, Léon Temps Danse and El Golpe Tacon associations, and supported by the Commune de Soustons, is mobilizing in aid of the Telethon, with its Gala de Danse.

Two performances, on Saturday December 2, at 5pm and 9pm.

Doors open one hour before the performance. Tombola, refreshment bar and sales in aid of the Telethon.

Free admission. All profits will be donated to the AFM Téléthon.

El Collectif Danse Océan, compuesto por las asociaciones Impulsions, Choréam, Léon Temps Danse y El Golpe Tacon, con el apoyo del Ayuntamiento de Soustons, se reúne para recaudar fondos para el Teletón con su Gala de Danza.

Dos actuaciones, el sábado 2 de diciembre, a las 17.00 y a las 21.00 horas.

Apertura de puertas una hora antes de la actuación. Tómbola, bar y venta a beneficio del Teletón.

Entrada gratuita. Todos los beneficios se destinarán al Téléthon de la AFM.

Das Collectif Danse Océan, das aus den Vereinen Impulsions, Choréam, Léon Temps Danse und El Golpe Tacon besteht und von der Gemeinde Soustons unterstützt wird, mobilisiert sich zugunsten des Telethon und bietet Ihnen seine Tanzgala an.

Zwei Aufführungen am Samstag, den 2. Dezember, um 17 Uhr und um 21 Uhr.

Türöffnung eine Stunde vor der Vorstellung. Tombola, Getränkestand und Verkauf zu Gunsten des Telethon.

Die Plätze sind frei. Alle Gewinne werden vollständig an den AFM Téléthon gespendet.

