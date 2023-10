Harmonie de Soustons « Concert de Sainte Cécile » Espace Culturel Roger Hanin Soustons, 25 novembre 2023, Soustons.

Soustons,Landes

Ecoutez, appréciez et laissez-vous transporter par les morceaux choisis avec soin par l’Harmonie de Soustons.

Réservations à partir du 2 novembre..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Espace Culturel Roger Hanin Place des Arènes

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



Listen, enjoy and be carried away by the pieces carefully chosen by the Harmonie de Soustons.

Reservations from November 2.

Escuche, disfrute y déjese llevar por las piezas cuidadosamente elegidas por la Harmonie de Soustons.

Reservas a partir del 2 de noviembre.

Hören Sie zu, genießen Sie und lassen Sie sich von den Stücken mitreißen, die von der Harmonie de Soustons sorgfältig ausgewählt wurden.

Reservierungen ab dem 2. November.

