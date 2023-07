Concert du Choeur d’Albret Espace Culturel Roger Hanin Soustons Catégories d’Évènement: Landes

Soustons Concert du Choeur d’Albret Espace Culturel Roger Hanin Soustons, 1 août 2023, Soustons. Soustons,Landes En ouverture des Fêtes Locales.

2023-08-01 fin : 2023-08-01 . .

Espace Culturel Roger Hanin Place des Arènes

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



Opening of the Local Festivals Para abrir las Fiestas Locales Zur Eröffnung der lokalen Feste Mise à jour le 2023-06-28 par OTI LAS Détails Catégories d’Évènement: Landes, Soustons Autres Lieu Espace Culturel Roger Hanin Adresse Espace Culturel Roger Hanin Place des Arènes Ville Soustons Departement Landes Lieu Ville Espace Culturel Roger Hanin Soustons

Espace Culturel Roger Hanin Soustons Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soustons/