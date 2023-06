Le jour des corneilles Espace culturel Robert-Doisneau Meudon, 4 avril 2024, Meudon.

Le jour des corneilles Jeudi 4 avril 2024, 20h45 Espace culturel Robert-Doisneau Tarif B de 13€ à 29€

Théâtre – Tout public dès 14 ans

Après La république des abeilles, la metteuse en scène et plasticienne Céline Schaeffer adapte ce roman québécois qui conte l’histoire de l’amour fou d’un fils pour son père.

Martyrisé, un jeune garçon est élevé dans la forêt en marge de toute autre vie sociale. Avec son père, ils mènent une existence sauvage semblable à celle des bêtes qu’ils côtoient. La confrontation avec le monde civilisé et sa rencontre avec Manon viendront bouleverser la vie du fils allant jusqu’à déconstruire le lien filial.

La forêt sera omniprésente sur scène. Le décor inspiré par l’art brut, fait de peinture et de matières végétales, dessinera un espace poétique et organique pour sublimer l’histoire d’un amour inconditionnel.

RÉSERVATIONS :

0149666890 ou 0141146550

billetterie.meudon.fr

Avec David Gouhier et Nicolas Struve | Collaboration artistique Elie Barthès | Scénographie et images Elie Barthès, Céline Schaeffer et Lola Sergent | Lumière Jean-Pascal Pracht | Costumes et accessoires Lola Sergent | Composition musicale et sonore Peter Chase | Régie générale Richard Pierre | Administration et production Alain Rauline, Eva Kobal | Diffusion Olivier Talpaert.

Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France [{« link »: « https://billetterie.meudon.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-04T20:45:00+02:00 – 2024-04-04T22:05:00+02:00

2024-04-04T20:45:00+02:00 – 2024-04-04T22:05:00+02:00

spectacle meudon

Céline Schaeffer