Casse-Noisette Espace culturel Robert-Doisneau Meudon, 30 mars 2024, Meudon.

Casse-Noisette Samedi 30 mars 2024, 19h00 Espace culturel Robert-Doisneau Tarif C de 8€ à 18€

Conte musical – dès 4 ans

À voir en famille !

L’Orchestre Colonne fait revivre toute la féerie du ballet de Tchaïkovski et du conte d’Alexandre Dumas (d’après Hoffmann) dans ce spectacle dédié au jeune public.

Les quatre solistes de l’Orchestre Colonne et la conteuse Maud Gastinel racontent en musique l’histoire du jeune Drosselmeier dit « Casse-Noisette » et de la petite Marie, de leur voyage aux pays de la fée Dragée et leur combat contre le roi des souris ! Avec ce concert-éveil, les plus petits pourront découvrir la musique classique de manière ludique.

RÉSERVATIONS :

0149666890 ou 0141146550

billetterie.meudon.fr

Solistes de l’Orchestre Colonne | Récitante Maud Gastinel.

Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France [{« link »: « https://billetterie.meudon.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-30T19:00:00+01:00 – 2024-03-30T20:00:00+01:00

2024-03-30T19:00:00+01:00 – 2024-03-30T20:00:00+01:00

meudon saison culturelle