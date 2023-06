Les petites géométries Espace culturel Robert-Doisneau Meudon, 23 mars 2024, Meudon.

Les petites géométries Samedi 23 mars 2024, 11h00, 17h00 Espace culturel Robert-Doisneau Tarif C de 8 € à 18€

Théâtre – dès 3 ans – À voir en famille

Deux silhouettes se font face et s’observent. Leur tête a disparu avec à leur place, des cubes noirs d’ardoise. À coup de craie, c’est toute une histoire qui se dessine, se devine, s’efface pour mieux s’inventer. Un ciel étoilé, une ville en noir et blanc, un oiseau coloré ou des visages aux multiples émotions, on voit apparaitre l’imaginaire de ces drôles de personnages. Associant avec virtuosité le jeu masqué, le langage du corps et l’image animée, ce récit évoque les relations humaines à géométries variables. Un spectacle surréaliste et poétique destiné aux tout-petits !

RÉSERVATIONS:

0149666890 ou 0141146550

billetterie.meudon.fr

Conception Justine Macadoux et Coralie Maniez | Interprétation Justine Macadoux et Coralie Maniez ou Elisabetta Spaggiari et Jessica Hinds ou Camille Thomas et Clémence Josseau (en alternance) | Création son Antoine Aubry | Création lumière Mickaël Philis et Jean-Luc Chanonat | Regard extérieur Benjamin Villemagne | Régie Antoine Aubry, Jean-Baptiste Aubonnet, Christophe Troeira, Thibaud Marchesseau (en alternance) | Construction boîte Quentin Lugnier | Costumes Émilie Boutin

Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France

