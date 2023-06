Soirée de l’Université | Lumière sur la nuit Espace culturel Robert-Doisneau Meudon, 21 mars 2024, Meudon.

Soirée de l’Université | Lumière sur la nuit Jeudi 21 mars 2024, 19h30 Espace culturel Robert-Doisneau Entrée gratuite

En partenariat avec le CNRS, dans le cadre des « Échappées inattendues »

#Microconférences

Qui n’a pas rêvé d’une exploration de la nuit et des nombreuses merveilles qu’elle recèle ? Alors que la plupart d’entre nous dorment paisiblement, des scientifiques du monde entier s’emploient à étudier les mystères de la nuit. De la biodiversité nocturne aux étoiles lointaines, en passant par les effets de la pollution lumineuse sur la biodiversité et la santé humaine, voici un voyage fascinant à travers les dernières recherches sur la nuit. La nuit, environnement riche et diversifié, est un habitat fragile à préserver pour les générations futures. Préparez-vous à voyager dans l’univers mystérieux de la nuit et à voir les étoiles briller d’un nouvel éclat !

Informations :

uar@mairie-meudon.fr

01 49 66 68 90 ou 01 41 14 65 50

Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France [{« link »: « mailto:uar@mairie-meudon.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-21T19:30:00+01:00 – 2024-03-21T21:00:00+01:00

2024-03-21T19:30:00+01:00 – 2024-03-21T21:00:00+01:00

conférence Université Auguste-Rodin

©Pexels Philippe Donn