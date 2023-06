Courgette Espace culturel Robert-Doisneau Meudon, 15 mars 2024, Meudon.

Courgette Vendredi 15 mars 2024, 20h45 Espace culturel Robert-Doisneau Tarif B de 13€ à 29€

Théâtre et musique – tout public dès 9 ans

Après le film Ma vie de courgette (deux Césars en 2017 et une nomination aux Oscars) le roman de Gilles Paris est adapté au théâtre. Icare, alias Courgette, a dix ans. À la suite d’un grave accident familial il est accueilli dans un « foyer pour enfants écorchés ». Aux côtés de l’éducatrice Rosy, de ses nouveaux copains, de la mystérieuse Camille ou encore de Raymond le gendarme, Courgette se reconstruit et commence une nouvelle vie, faite de rencontres et d’aventures. Ensemble, ils vont réapprendre à vivre et faire renaitre l’espoir. Sur scène, le théâtre se mêle à la musique pour offrir un spectacle lumineux et plein d’énergie.

0149666890 ou 0141146550

billetterie.meudon.fr

Représentation tout public à 20h45

Réprésentation scolaire à 14h30

Adaptation Pamela Ravassard et Garlan Le Martelot | Avec Vanessa Cailhol, Florian Choquart, Garlan Le Martelot, Lola Roskis Gingembre et Vincent Viotti | Lumière et collaboration artistique Cyril Manetta | Scénographie Anouk Maugein | Son Frédéric Minière | Costumes Hanna Sjödin | Coach vocal Stéphane Corbin | Chorégraphies Johan Nus.

Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France [{« link »: « https://billetterie.meudon.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-15T20:45:00+01:00 – 2024-03-15T22:15:00+01:00

@Léa Comelli