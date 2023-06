Big Bang Circus Espace culturel Robert-Doisneau Meudon, 8 février 2024, Meudon.

Big Bang Circus Jeudi 8 février 2024, 20h45 Espace culturel Robert-Doisneau Tarif C de 8€ à 18€

Théâtre

Big Bang Circus, constitué de six courtes pièces à deux personnages, interroge avec malice notre futur. Dans un monde plus que jamais dématérialisé qui bascule vers un dérèglement climatique annoncé et un contexte énergétique à bout de souffle, nos sociétés sont à la croisée des chemins. L’auteur et metteur en scène meudonnais en explore quelques-unes des dérives potentielles. Au coeur d’une scénographie mouvante et épurée, ces couples se débattent comme ils peuvent. Porte-paroles tragi-comiques de notre humanité en déshérence, ils nous invitent avec humour à faire barrage à la folie des temps prochains.

RÉSERVATIONS

0149666890 ou 0141146550

billetterie.meudon.fr

Texte et mise en scène Jean-Marie Russo | Avec Clara Pirali et Jean-Marie Russo | Scénographie et costumes Catherine Nadal et Jean-Marie Russo | Création lumière Alexandre Boghossian.

Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France [{« link »: « https://billetterie.meudon.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-08T20:45:00+01:00 – 2024-02-08T22:00:00+01:00

2024-02-08T20:45:00+01:00 – 2024-02-08T22:00:00+01:00

theatre meudon

@Plakka Théâtre