SIROCCO ET LE ROYAUME DES COURANTS D’AIR Espace culturel Robert-Doisneau Meudon

SIROCCO ET LE ROYAUME DES COURANTS D'AIR

Animation – France – 2024 – 1H20 – +6 ANS

Juliette et Carmen, deux sœurs intrépides de 4 et 8 ans, découvrent un passage secret vers Le Royaume des Courants d’Air, leur livre favori. Transformées en chats et séparées l’une de l’autre, elles devront faire preuve de témérité et d’audace pour se retrouver.

Prix du public au festival du film d’animation d’Annecy 2023

MERCREDI 31 : 14h30

SAMEDI 3 : 17h

Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France