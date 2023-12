PRISCILLA Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

PRISCILLA Espace culturel Robert-Doisneau Meudon, 28 janvier 2024, Meudon.

Fin : 2024-01-28T14:30:00+01:00 – 2024-01-28T16:25:00+01:00 Quand Priscilla rencontre Elvis, elle est collégienne. Lui, à 24 ans, est déjà une star mondiale. De leur idylle secrète à leur mariage iconique, Sofia Coppola brosse le portrait de Priscilla, une adolescente effacée qui lentement se réveillera de son conte de fées pour prendre sa vie en main. Prix de la meilleure interprétation féminine au festival de Venise 2023 DIMANCHE 28 : 14h30

Espace Robert-Doisneau – vost
Espace culturel Robert-Doisneau
16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt
Meudon 92360 Meudon-la-Forêt
Hauts-de-Seine
Île-de-France

