CINÉ SANS COMPLEXE – AZUR ET ASMAR Samedi 27 janvier 2024, 14h30 Espace culturel Robert-Doisneau

Des séances accessibles et inclusives pour toutes et tous !

Les cinémas de Meudon vous proposent d’accueillir un événement inédit le samedi 27 janvier à 14h30 à l’espace culturel Robert Doisneau.

Créé à l’initiative des élèves CPB et CM1 A de l’école Monnet Debussy et en partenariat avec l’accueil de loisirs dans le cadre des actions du PEDT, Ciné sans complexe vous propose de découvrir et d’appréhender le cinéma en toute tranquillité autour de 3 séances adaptées aux enfants en situation de handicap ou non, et à leur famille.

Pour cela, des aménagements, les lumières seront tamisées et resteront allumées durant la séance et le son sera atténué afin d’éviter les agressions sonores et visuelles. Il sera aussi possible de se lever et de parler pendant la séance sans craintes d’être rejeté ou stigmatisé.

Pour la première séance, le film projeté n’est autre qu’Azur et Asmar, le célèbre long métrage d’animation de Michel Ocelot. Un film idéal pour une séance décontractée et sans complexe !

Les prochaines séances sont déjà programmées. Elles auront lieu le samedi 23 mars 2024 au Centre d’art et de culture à 14h30 et le samedi 29 juin 2024 à l’Espace culturel Robert Doisneau à 14h30.

