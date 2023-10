Université Auguste-Rodin | Jeudi du CNRS | Iznik, les secrets enfouis de la basilique Espace culturel Robert-Doisneau Meudon, 25 janvier 2024, Meudon.

Université Auguste-Rodin | Jeudi du CNRS | Iznik, les secrets enfouis

de la basilique Jeudi 25 janvier 2024, 14h15 Espace culturel Robert-Doisneau Entrée gratuite

Projections gratuites de documentaires à caractère scientifique coproduits par le CNRS Images, suivies d’un échange avec le réalisateur ou un chercheur en lien avec la thématique du film.

Une équipe internationale de chercheurs, d’historiens et d’architectes des bâtiments religieux, enquête sur les vestiges d’une mystérieuse basilique engloutie dans le lac d’Iznik en Turquie. Elle nous entraîne au IVe siècle de notre ère, dans les arcanes de l’édification de la Chrétienté.

Réalisé par Pascal Guérin, 2022, 52 min.

Production Les Batelières Productions.

Avec la participation de France Télévisions, du CNC et de la PROCIREP ANGOA – CNRS Images – ZED

Distribution – Co-Funded by The European Union Creative Europe Media.

Informations :

01 49 66 68 90 ou 01 41 14 65 50

Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France [{« link »: « mailto:uar@mairie-meudon.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-25T14:15:00+01:00 – 2024-01-25T15:45:00+01:00

2024-01-25T14:15:00+01:00 – 2024-01-25T15:45:00+01:00

Jeudi du CNRS Université Auguste-Rodin