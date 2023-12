IRIS ET LES HOMMES Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Fin : 2024-01-27T17:00:00+01:00 – 2024-01-27T18:40:00+01:00 AVANT LA SÉANCE : LE FIGUIER de Kimmy Conchou – 2’33 Un mari formidable, deux filles parfaites, un cabinet dentaire florissant : tout va bien pour Iris. Mais depuis quand n’a-t-elle pas fait l’amour ? Peut-être est-il temps de prendre un amant. S’inscrivant sur une banale appli de rencontre, Iris ouvre la boite de Pandore. Les hommes vont tomber… Comme s’il en pleuvait ! MERCREDI 24 : 14h30 / 20h30

SAMEDI 27 : 20h30

DIMANCHE 28 : 17h

Espace Robert-Doisneau – AD

Espace culturel Robert-Doisneau
16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt
Meudon 92360 Meudon-la-Forêt
Hauts-de-Seine
Île-de-France

