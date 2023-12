NINA ET LE SECRET DU HÉRISSON Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Espace culturel Robert-Doisneau Meudon, 21 janvier 2024

Dimanche 21 janvier 2024, 14h30

Fin : 2024-01-21T14:30:00+01:00 – 2024-01-21T15:50:00+01:00 Nina aime écouter les histoires que lui raconte son père pour s’endormir. Un soir, son père, préoccupé par son travail, ne vient pas lui conter une nouvelle aventure… Heureusement, son meilleur ami est là pour l’aider à trouver une solution : et si le trésor caché dans la vieille usine pouvait résoudre tous leurs problèmes ? DIMANCHE 21 : 14h30

Espace culturel Robert-Doisneau
16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt
Meudon
Hauts-de-Seine
Île-de-France

