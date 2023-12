UNE ÉQUIPE DE RÊVE Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Fin : 2024-01-20T20:30:00+01:00 – 2024-01-20T22:30:00+01:00 L’incroyable épopée de l’équipe de football des Samoa américaines qui subit en 2001 la pire défaite de l’histoire de la Coupe du monde, battue 31 à 0 par l’Australie. À l’approche des matchs de qualification de la Coupe du monde 2014, l’équipe recrute un entraîneur franc-tireur et tombé en disgrâce pour les aider à peut-être changer leur destin. SAMEDI 20 : 16h30

Espace Robert-Doisneau – vost

Espace culturel Robert-Doisneau
16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt
Meudon 92360 Meudon-la-Forêt
Hauts-de-Seine
Île-de-France

