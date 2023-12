5 HECTARES Espace culturel Robert-Doisneau Meudon, 20 janvier 2024, Meudon.

5 HECTARES 20 – 23 janvier 2024 Espace culturel Robert-Doisneau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T17:00:00+01:00 – 2024-01-20T18:35:00+01:00

Fin : 2024-01-23T20:30:00+01:00 – 2024-01-23T22:05:00+01:00

AVANT LA SÉANCE : L’INVENTEUR de Gary Fouchy, Jérémy Guerrieri et Paul Jaulmes – 4’25

Qu’est-ce qui conduit un homme établi à mettre en péril son confort, sa carrière et son couple ? La passion, d’autant plus brûlante qu’elle est tardive, pour cinq hectares de terre limousine. Mais la terre se mérite, surtout quand on vient de la ville. Voilà Franck précipité dans la quête du Graal. Il lui faut un tracteur.

SAMEDI 20 : 17h

DIMANCHE 21 : 16h30

MAR 23 : 20h30

Espace Robert-Doisneau

Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt