Fin : 2024-01-20T14:30:00+01:00 – 2024-01-20T16:10:00+01:00 AVANT LA SÉANCE : SWEET DREAMS de Benjamin Ifrah – 3’05 Paul Matthews, un banal professeur, voit sa vie bouleversée lorsqu’il commence à apparaître dans les rêves de millions de personnes. Paul devient alors une sorte de phénomène médiatique, mais sa toute nouvelle célébrité va rapidement prendre une tournure inattendue… SAMEDI 20 : 14h30

Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon Hauts-de-Seine Île-de-France

