LA FILLE DE SON PÈRE Espace culturel Robert-Doisneau Meudon, 10 janvier 2024, Meudon.

LA FILLE DE SON PÈRE 10 – 14 janvier 2024 Espace culturel Robert-Doisneau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-10T20:30:00+01:00 – 2024-01-10T22:00:00+01:00

Fin : 2024-01-14T17:00:00+01:00 – 2024-01-14T18:30:00+01:00

AVANT LA SÉANCE : TU DEMANDERAS À TA MÈRE de Juliette Allain – 7’25

Etienne a vingt ans à peine lorsqu’il tombe amoureux de Valérie, et guère plus lorsque naît leur fille Rosa. Le jour où Valérie les abandonne, Etienne choisit de ne pas en faire un drame. Etienne et Rosa se construisent une vie heureuse. Seize ans plus tard, alors que Rosa doit partir étudier et qu’il faut se séparer pour chacun vivre sa vie, le passé ressurgit.

Film de clôture et semaine internationale de la critique / Cannes 2023

MERCREDI 10 : 20h30

SAMEDI 13 : 16h30 / 20h30

DIMANCHE 14 : 17h

Espace Robert-Doisneau – AD

Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France