Noël chez les Barand, c’est sacré ! Surtout pour Vincent, le père, qui se fait une joie de voir toute sa famille réunie. Quand ses enfants annulent leur venue au dernier moment, il ne conçoit pas l’idée de passer les fêtes en tête à tête avec sa femme. Il décide donc de se rendre dans une maison de retraite afin de convier une pensionnaire esseulée à venir fêter Noël. MERCREDI 27 : 17h

JEUDI 28 : 20h30

VENDREDI 29 : 17h

SAMEDI 30 : 20h30

MARDI 2 : 20h30

Espace Robert-Doisneau – AD
Espace culturel Robert-Doisneau
16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt
Meudon 92360 Meudon-la-Forêt
Hauts-de-Seine
Île-de-France

2023-12-27T17:00:00+01:00 – 2023-12-27T18:30:00+01:00

