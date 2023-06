La boîte Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon La boîte Espace culturel Robert-Doisneau Meudon, 21 décembre 2023, Meudon. La boîte 21 et 22 décembre Espace culturel Robert-Doisneau Tarif scolaire : 5,50€ par élève Danse | Représentations scolaires – dès 2 ans

La compagnie meudonnaise propose un spectacle d’éveil créé pour susciter l’envie de danser. Sur scène, une grande boîte est habitée par un personnage malicieux qui laisse soudainement apparaître un bras, une jambe, une main… Les apparitions et disparations du corps de la danseuse convoquent l’imaginaire des tout-petits pour raconter de fabuleuses histoires.

Porté par une scénographie sobre, La Boîte développe une poésie qui laisse toute la place à l’expression de la danse. Sur scène, le spectacle explore la force jubilatoire du jeu autour d’une partition chorégraphique pleine d’humour. RÉSERVATIONS : Par mail à emilie.lebellego@mairie-meudon.fr Chorégraphie Maria Ortiz Gabella | Mise en scène Franck Paitel | Interprétation en alternance Florence Portehault ou Maria Ortiz Gabella | Création lumières Fred Lecoq | Création de la boîte Loïc Leroy | Réalisation de la bande-son Sébastien Berteau. Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France [{« link »: « mailto:emilie.lebellego@mairie-meudon.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-21T10:30:00+01:00 – 2023-12-21T11:00:00+01:00

Espace culturel Robert-Doisneau
Adresse 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt
Ville Meudon
Departement Hauts-de-Seine

