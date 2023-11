WISH – ASHA ET LA BONNE ÉTOILE Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon WISH – ASHA ET LA BONNE ÉTOILE Espace culturel Robert-Doisneau Meudon, 17 décembre 2023, Meudon. WISH – ASHA ET LA BONNE ÉTOILE Dimanche 17 décembre, 14h30 Espace culturel Robert-Doisneau Séance à 4 € pour tous !

Chocolats de Noël offerts aux enfants SÉANCE DE NOËL

Asha, jeune fille à l’esprit vif et dévouée à ses proches, vit dans un royaume où tous les souhaits peuvent s’exaucer. Dans un moment de désespoir, elle adresse un vœu aux étoiles auquel va répondre une force cosmique : une petite boule d’énergie prénommée Star. Ensemble, ils vont affronter le plus redoutable des ennemis et prouver que le souhait d’une personne déterminée, allié à la magie des étoiles, peut produire des miracles… DIMANCHE 17 : 14h30

Espace Robert-Doisneau – Audio-description
Espace culturel Robert-Doisneau
16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt
Meudon 92360 Meudon-la-Forêt
Hauts-de-Seine
Île-de-France

2023-12-17T14:30:00+01:00 – 2023-12-17T16:05:00+01:00

