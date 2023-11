NAPOLÉON Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon NAPOLÉON Espace culturel Robert-Doisneau Meudon, 15 décembre 2023, Meudon. NAPOLÉON 15 – 19 décembre Espace culturel Robert-Doisneau Fresque spectaculaire, Napoléon s’attache à l’ascension et à la chute de l’Empereur Napoléon Bonaparte. Le film retrace la conquête acharnée du pouvoir par Bonaparte à travers le prisme de ses rapports passionnels et tourmentés avec Joséphine, le grand amour de sa vie. VENDREDI 15 : 20h (vost)

SAMEDI 16 : 14h (vf)

MARDI 19 : 16h (vost)

Espace Robert-Doisneau Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T20:00:00+01:00 – 2023-12-15T22:40:00+01:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T20:00:00+01:00 – 2023-12-15T22:40:00+01:00

2023-12-19T16:00:00+01:00 – 2023-12-19T18:40:00+01:00

