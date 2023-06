Six pieds sur terre Espace culturel Robert-Doisneau Meudon, 14 décembre 2023, Meudon.

Six pieds sur terre Jeudi 14 décembre, 20h45 Espace culturel Robert-Doisneau Tarif C : de 8€ à 18€

Tout public, dès 6 ans

Cirque, briques et coquilles d’œufs

Un groupe d’amis débarque dans une ville où tout s’effondre. Ensemble, ils se lancent dans un chantier improbable. Armés d’un optimisme sans faille, de 300 briques et 800 coquilles d’oeufs, ils montent des tours bancales, des monuments tordus, construisent des ponts fragiles. Avec un humour à la Buster Keaton, acrobates et jongleurs créent un grand terrain de jeu fait de « briques » et de broc.

Les corps valdinguent, les massues volent, le monocycle zigzague et les oeufs craquent ! Six paires de pieds complices construisent et déconstruisent l’espace dans un désordre ludique et joyeux.

RÉSERVATION

billetterie.meudon.fr

0149666890 ou 0141146550

Avec Julien Amiot, Tom Collins, Vincent Bonnefoi, Stéphane Fillion, Jonathan Gagneux, Gwenaëlle Traonouez | Régie générale, création lumière Matthieu Sampic | Création sonore Marek Hunhap | Mise en scène Johan Lescop | Costumes Noémie Letilie | Aide à la dramaturgie Eric Durnez | Administration Alice Savatier | Diffusion Cécile Imbernon – La chouette diffusion.

Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France [{« link »: « https://billetterie.meudon.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T20:45:00+01:00 – 2023-12-14T21:50:00+01:00

2023-12-14T20:45:00+01:00 – 2023-12-14T21:50:00+01:00

spectacle saison culturelle

@Pascal Perennec