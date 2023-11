Six pieds sur terre Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon Six pieds sur terre Espace culturel Robert-Doisneau Meudon, 14 décembre 2023, Meudon. Six pieds sur terre Jeudi 14 décembre, 20h45 Espace culturel Robert-Doisneau sur inscription Plongez dans un univers déjanté où l’optimisme règne. Un groupe d’amis, munis de briques et de coquilles d’œufs, érige des constructions insolites dans une ville en ruines. Entre acrobaties, jongleries et humour à la Buster Keaton, ils transforment l’espace en terrain de jeu ludique et joyeux. Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

