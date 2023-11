COMME PAR MAGIE [CINÉ-THÉ] Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Victor, jeune magicien en pleine ascension, élève seul sa fille Lison. C’est sans compter Jacques, son fantasque beau-père, qui se mêle contre son avis de l’éducation de la petite. Un tandem improbable qui aura pour arbitre Nina, l’amie d’enfance de Victor, au caractère bien trempé. MERCREDI 13 : 20h30

VENDREDI 15 : 15h (Ciné-Thé)

DIMANCHE 17 : 17h

MARDI 19 : 20h30

Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France

Catégories d'Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon

