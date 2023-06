La petite casserole d’Anatole Espace culturel Robert-Doisneau Meudon, 10 décembre 2023, Meudon.

La petite casserole d’Anatole Dimanche 10 décembre, 11h00, 17h00 Espace culturel Robert-Doisneau Tarif C : de 8€ à 18€

Marionnettes et théâtre d’objets

À voir en famille | dès 3 ans

Anatole est un enfant plein de qualités et très affectueux. Seulement, il traîne toujours une casserole derrière lui qui s’accroche partout, l’empêche d’aller où il veut et de se faire des amis.

Voilà une différence qu’il va devoir apprendre à apprivoiser.

Avec ses petites marionnettes rondes et douces, Cyrille Louge nous emmène avec délicatesse dans l’univers d’Anatole pour mieux appréhender la différence. Anatole et sa casserole, c’est surtout une autre façon d’être au monde et une manière de se rappeler qu’un défaut est souvent une qualité mal aimée.

RÉSERVATIONS

billetterie.meudon.fr

0149666890 ou 0141146550

Adaptation et mise en scène Cyrille Louge | D’après l’album original d’Isabelle Carrier (Ed. Bilboquet) | Conception des marionnettes et des objets Francesca Testi | Interprétation Cyrille Louge ou Dominique Cattani & Francesca Testi | Construction Francesca Testi, avec l’aide d’Anthony Diaz | Avec la voix d’Aldona Nowowiejska | Collaboration sonore Paul-Édouard Blanchard | Construction du castelet Sandrine Lamblin | Régie Aurore Beck | Musiques empruntées à Edward Perraud, Alexandre Desplats, Tin Hat Trio, Tino Rossi, Jean Sibelius & Wendy Carlos, Aldona Nowowiejska.

Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France [{« link »: « https://billetterie.meudon.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T11:00:00+01:00 – 2023-12-10T11:40:00+01:00

2023-12-10T17:00:00+01:00 – 2023-12-10T17:40:00+01:00

spectacle Meudon

@Cyrille Louge